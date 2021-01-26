Навального арестовали до 15 февраля.

Российского оппозиционера Алексея Навального, вероятнее всего, не освободят до окончания президентского срока Владимира Путина в 2024 году.

Такой прогноз дал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире канала "Украина 24".

Он считает, что социальный протест в России является более опасным, чем последнее расследование Навального о Путине, и власти РФ это понимают.

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"Поэтому главные усилия будут направлены на то, чтобы не возникало союза между либералами и левыми, которые могут социализировать повестку дня", - отметил экс-депутат.

По его мнению, Навальному никаких гарантий никто не дает, а если бы давал, то в них невозможно верить, но есть рациональное объяснение его возвращению.

"Если Путин начал Навального травить, то что мешает ему дотравить его на Западе или, если он будет на свободе, в России, если уж и так негативные реакции от всех мировых лидеров получены. Таким образом дело можно довести до конца. Пожалуй, единственным местом, где это не будет происходить, является, собственно, российская тюрьма, потому что это будет слишком очевидно. И люди, соответственно, будут нести за это ответственность. Я думаю, до конца срока Путина до 2024 года, Навальный не получится. Я надеюсь, что его уволят, но я не вижу к этому никаких предпосылок", - считает Пономарев.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

23 января в России прошли массовые протесты в поддержку оппозиционера.

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Автор: Юрий Годован