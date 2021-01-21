Новый фильм Навального покоряет YouTube.

Фильм-расследование российского оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией под названием "Дворец для Путина" ворвался в тренды во многих сегментах YouTube, в частности, в украинском. Читайте такжеНавальный из СИЗО рассказал, жалеет ли о возвращении в Россию

Об этом свидетельствуют данные YouTube "В тренде".

Кроме того, по состоянию на утро 21 января расследование Навального о дворце российского президента Владимира Путина набрало уже более 38 миллионов просмотров.

"Невероятно, но расследование Навального о дворце Путина вошло в тренды ютуба почти всех европейских стран", - пишет Telegram-канал NEXTA и публикует соответствующий скриншот.

Фильм о "дворце Путина": что известно

"Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров.

Помимо дворца, на участке расположен ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр, и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.

В Кремле расследование Навального по усадьбе Путина назвали "лохотроном".

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Автор: Ольга Робейко