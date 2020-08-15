Взрывы в Бейруте повредили более 600 памятников архитектуры - ЮНЕСКО

Многие из поврежденных зданий находятся в старых кварталах города Геммайзе и Мар-Михаэль.

От разрушительного взрыва в Бейруте около 640 исторических зданий получили серьезные повреждения, часть из них - под угрозой обрушения.

Об этом сообщила пресс-служба ЮНЕСКО при ООН.

Отмечается, что в Бейруте из-за взрывов пострадали по меньшей мере 8000 зданий. Многие из них расположены в старых кварталах города Геммайзе и Мар-Михаэль, говорится в заявлении со ссылкой на генерального директора Управления древностей Министерства культуры Ливана Саркиса Хури.

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"Среди них примерно 640 исторических зданий, около 60 из которых находятся под угрозой обрушения", - отмечается в сообщении.

Среди зданий, подвергшихся разрушениям есть большие музеи, например, Национальный музей Бейрута, Музей Сурсок и Археологический музей Американского университета Бейрута. А также галереи и религиозные объекты.

Сейчас необходимо срочно укрепить конструкции и гидроизоляцию, чтобы предотвратить разрушительное воздействие осенних дождей.

"ЮНЕСКО... возглавит международную мобилизацию на восстановление и реконструкцию культуры и наследия Бейрута", - говорится в заявлении.

Взрыв в Бейруте и протесты: что произошло

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным правительства, взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), которая сохранялась на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности. В результате взрыва разрушено сам порт, а также значительную часть города.

Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия. Известно о 220 погибших и 6 тысячах травмированных. Среди жертв взрыва есть и украинец.

8 августа около пяти тысяч человек вышли на антиправительственные протесты в столице Ливана Бейруте. Протестующие выражали свое возмущение тем, как правительство действовало после происшествия.

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Автор: Наталия Печиборщ