От ужасного взрыва в Бейруте погиб украинец

Погибшему было 32 года, он был экономистом и собирался жениться.

В результате взрыва в порту Бейрута, который произошел 4 августа, погиб 32-летний гражданин Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Ему было всего 32. Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой ... Страшный взрыв унес жизни гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать - киевлянка Наталья Азар", - написал дипломат.

Ранее в дипведомстве сообщали, что украинцы серьезно не пострадали в результате взрыва - у некоторых лишь порезы и ушибы.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным правительства, взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), которая хранилась на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности.

В результате взрыва разрушено сам порт, а также значительную часть города. Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.

По состоянию на 8 августа сообщалось о 158 погибших и 6000 травмированных.

После взрыва в Бейруте президент Владимир Зеленский поручил проверить состояние обращение в Украине с взрывоопасными материалами. Украинское правительство, в свою очередь, утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану для преодоления последствий взрыва.

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