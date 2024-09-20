Европа решила создать что-то вроде своего НАТО, только без США, Канады, Британии и Турции.

Евросоюзу не стоит создавать собственные военные структуры, дублируя НАТО. Это лишь поглотит и без того дефицитные ресурсы. Такое предостережение сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в ближайшие дни покинет свою должность, пишет Financial Times.

"Я приветствую дополнительные усилия ЕС по обороне, если они осуществляются таким образом, что не дублируют и не конкурируют [с НАТО]. Чего ЕС не должен делать, так это начинать создавать альтернативные оборонные структуры, например, силы реагирования", - сказал он, имея в виду идею создания корпуса из 5000 военных.

Столтенберг выразил непонимание, зачем ЕС тратиться на собственные силы быстрого реагирования, когда уже есть аналогичные силы в НАТО.

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Неназванный представитель оборонного альянса рассказал Financial Times, что на самом деле ЕС уже начал отвлекать военные ресурсы от существующих структур НАТО.

"Если Европа подвергнется нападению, люди должны немедленно знать, кто ответственен за реагирование на это. Конкурентные структуры создают неопределенность. . это только помогает врагу", - сказал он.

В частности, НАТО обеспокоено предложенным расширением Военного штаба ЕС, который контролирует военные миссии блока. Официальные лица заявили, что этот план может усложнить критически важные звенья командования в случае военного конфликта и отвлекать ресурсы от и без того недоукомплектованной командной структуры НАТО, которой не хватает генералов.

"Зачем иметь две команды без полного штата, если одна может нормально функционировать", - сказал неназванный чиновник.

Официальные лица НАТО также возмущены амбициями ЕС создать собственный список военных стандартов для армий ЕС - в попытке оптимизировать закупки и повысить оперативную совместимость - вместо использования списков НАТО, которые существовали десятилетиями.

"Страны могут иметь только один набор целевых возможностей, они не могут иметь два. Это ответственность НАТО. Один набор стандартов, один набор целевых возможностей, одна структура команд. И это НАТО", - сказал Столтенберг.

Смена генсека НАТО

Как писал УНИАН, 1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вступит в должность генерального секретаря НАТО. Он уже заявил в июне, что "Альянс есть и будет оставаться краеугольным камнем нашей коллективной безопасности".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сама бывший министр обороны Германии, неоднократно заявляла, что НАТО "будет оставаться опорой нашей коллективной обороны", но она также призвала ЕС взять на себя большую роль.

Как писал УНИАН, Йенс Столтенберг, который уходит с должности генсека НАТО, недавно признал, что Альянс мог бы сделать гораздо больше, чтобы предотвратить войну в Украине. По его словам, укрепить Украину было бы легко, но вместо этого союзники "бились, поставлять ли снайперские винтовки".

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