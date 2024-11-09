Бывший генсек НАТО предостерег от поиска легких решений для окончания войны в Украине.

Принудив Украину к уступкам российскому агрессору, Европа не получит безопасность и экономию средств, все будет наоборот. Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в авторской статье для Financial Times.

Он отметил, что победа Трампа на выборах в США вызвала закономерные опасения в Европе относительно перспектив собственной безопасности. Но, по мнению Столтенберга, в этих вопросах европейцам стоит больше полагаться на себя, чем на Америку. В частности он признал справедливыми некоторые претензии Трампа к союзникам по НАТО.

"Европа действительно позволила своим силам атрофироваться, и несколько стран стали опасно зависимыми от российского газа. Позже эти упущения дорого обойдутся европейцам", - заявил он и добавил, что расходы Европы на собственную оборону должны составлять 2% от ВВП минимум, а не максимум, как сейчас.

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Также Столтенберг считает оправданным "скептицизм" Трампа относительно стратегии Запада в поддержке Украины.

"США и Европа предоставили Украине значительную, но, в конце концов, недостаточную военную поддержку - достаточную, чтобы выжить, но недостаточную, чтобы завершить войну на выгодных условиях", - пишет бывший генсек.

Вместе с тем он предостерегает от простых решений в окончании войны в Украине.

"Уступить агрессору было бы самым быстрым способом прекращения войны. Но это не будет означать ни мира, ни экономии средств. Это основной парадокс: чем больше оружия мы поставляем, тем больше вероятность того, что мы сможем достичь мира", - говорится в статье Столтенберга.

По его мнению, чтобы положить конец этой войне, Трамп должен продемонстрировать Путину, что продолжение агрессии является бессмысленным, а заключенный мир должен быть "приемлемым для Украины" и не должен вознаграждать российскую агрессию.

Вместе с тем бывший генсек НАТО призвал Европу не отчаиваться из-за возвращения Трампа, а вместо этого активизироваться и доказать, что европейцы являются "настоящими партнерами, а не халявщиками".

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, за последние дни Дональд Трамп успел переговорить по телефону со многими европейскими лидерами. По данным источников издания Bloomberg, по крайней мере в одном из этих разговоров он дал понять, что будет добиваться уступок от России, а не только Украины, чтобы положить конец войне.

Также мы рассказывали, что Путин хочет первым выступить с предложением мирных переговоров. Но сначала он хочет выбить ВСУ из Курской области, чтобы вести переговоры с позиции силы.

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