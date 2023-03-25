Закончить модернизацию эсминцев правительство Японии планирует к 2027 году.

Япония заявила о намерении модернизировать все свои эсминцы, оснащенные компьютерными системами слежения и наведения Aegis.

Как сообщает The Japan Times, модернизация будет проводиться для получения технической возможности разместить на эсминцах американские крылатые ракеты Tomahawk.

Закончить модернизацию эсминцев правительство Японии планирует к 2027 году.

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Отмечается, что этот шаг будет сделан в рамках развития контратакующего потенциала Сил самообороны страны в свете обновленной стратегии национальной безопасности.

Япония и ее эсминцы

У Японии восемь эсминцев, оборудованных системой Aegis, в ближайшие годы их число планируется довести до десяти. Япония планирует приобрести новые ракеты Tomahawk Block-5 с дальностью полета около 1600 км.

Правительство Японии уже объявило о плане закупки 400 Tomahawk, выделив в бюджете на 2023 финансовый год, начиная с апреля 1,6 млрд долларов.

Tomahawk

Американская многоцелевая высокоточная крылатая дозвуковая ракета компании Raytheon. Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.

Война в Украине и позиция Японии

В 2022 году Япония предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму около 1,6 млрд долларов.

21 марта 2023 года премьер-министр Японии прибыл в Украину.

В марте 2023 года Япония пообещала Украине десятки миллионов долларов на нелетальное вооружение.

Власти Японии также решили предоставить нашему государству 470 млн долларов новой односторонней грантовой помощи, в частности, для сектора энергетики.

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