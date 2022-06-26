Чемодан за Путиным носит один из его охранников.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что содержится в знаменитом "ядерном чемоданчике" российского диктатора Путина.

В своем Youtube-канале Жданов отметил, что в чемодане размещается сейф с кодами.

"И в этом сейфе, он имеет электронный замок, по современным меркам, ключей уже никаких нет, который срабатывает по дактилоскопии (это может быть сетчатка глаза, отпечаток пальца, может быть и то, и другое), внутри находятся коды. Когда открывают чемоданчик, открывают сейф, там находится код. Код выдается, прикладывается к распоряжению и дальше идет уже по команде вниз. На каждом этапе этот код сверяется и к нему добавляется какая-то часть. В конечном итоге на пусковой установке, когда вводят этот код, разблокируется либо рубка оператора, в которой находятся "красная кнопка" - поворачивается ключ и нажатием на кнопку "Пуск" (она не такая, как мы представляем, там небольшая кнопка) - и ракета уходит со стартовой позиции. Такая вот процедура", - рассказал эксперт.

По его словам, сейф имеет GPS-маяк, чтобы его не смогли никуда унести. Ранее, добавляет Жданов, чемодан даже пристегивали наручником к человеку, который его носит.

"Этот человек находится в "первой линии" возле руководителя ядерной державы. В Советском союзе так было принято, что чемодан носят. В США его особо не "светят", - отметил он.

"В СССР и РФ по традиции этот чемодан носят показательно", - добавил эксперт.

Ранее СМИ узнали, что полковник ФСБ России Вадим Зимин, который был охранником Путина и носил с собой так называемый "ядерный чемоданчик", попал в больницу с огнестрельными ранениями головы.

Также сообщалось, что охрана Путина собирает его экскременты во время зарубежных поездок.