Гурулев не исключил, что блокада российского Калининграда может привести к войне.

Близкий соратник российского диктатора Путина, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев предупредил, что Лондон станет первым городом который подвергнется бомбардировке в случае новой мировой войны.

На заявление Гурулева в эфире пропагандистского первого канала РФ обратил внимание британский телеканал Sky News.

В частности, российский депутат заявил, что если блокада Калининграда приведет к войне, то первым пострадает Лондон.

"Всю группировку космических спутников противника мы уничтожим в ходе первой воздушной операции. Никого не волнует, американцы они или британцы, мы бы видели их всех как членов НАТО", - пригрозил он.

"Во-вторых, мы ослабим всю систему противоракетной обороны, везде и на 100%", - добавил Гурулев.

Он также заявил, что РФ "начнет" не с Варшавы, Парижа или Берлина. "Первым удар будет по Лондону. Совершенно ясно, что угроза миру исходит от англосаксов", - утверждает соратник Путина.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что страны G7 и союзники по НАТО не должны поощрять Украину соглашаться на невыгодные условия мира в то время, как жестокая война России затягивается.

Руководство Великобритании активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, помогая, в том числе, оружием. Джонсон с начала полномасштабного вторжения РФ успел дважды побывать в Киеве.