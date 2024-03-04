Бывший посол Штатов считает, что сейчас Белый дом гораздо меньше обеспокоен применением ядерного оружия Москвой.

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что российский диктатор Путин использует ядерные угрозы для торможения оказания помощи Украине.

В интервью The Washington Post он сказал, что расценивает ядерные угрозы Москвы как очень серьезные: "Я думаю, что пик угрозы пришелся на осень 2022 года, судя по моим разговорам с представителями администрации Байдена, когда Путин проигрывал, и он снова ее развернул".

Макфол уверен, что диктатор использует ядерные угрозы как козырь, чтобы сдерживать Запад. Он говорит, что если бы работал в Белом доме, то отнесся бы очень серьезно к ответу Соединенных Штатов на эту угрозу.

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"Сегодня мне кажется, что они гораздо меньше обеспокоены тем, что он может применить ядерное оружие, хотя я не знаю, какими были их недавние расчеты относительно его комментариев в ответ президенту Макрону. Но я знаю, что он успешно удерживает нас от предоставления украинцам оружия, которое, по их мнению, необходимо им для эффективной остановки путинской армии в Украине. Я не генерал. Я не могу это оценивать, но это их оценка", - добавил бывший посол.

Ядерные угрозы Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, недавно президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что западные лидеры обсуждают вопрос возможной отправки своих войск в Украину.

Диктатор Путин отреагировал на его слова во время своего послания к Федеральному собранию РФ. Он снова начал угрожать миру ядерной войной и "трагическими последствиями".

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