В Генштабе говорят, что армия научилась обращаться с ЯО.

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко заявил, что они могут применить тактическое ядерное оружие, если суверенитету и независимости страны будет грозить опасность.

"Один из последних аргументов и тезисов, которые выступают в качестве сдерживающего фактора, - это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать. И можете не сомневаться: мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза", - цитирует генерал-майора БЕЛТА.

Он заявил, что вскоре Беларусь станет членом Шанхайской организации сотрудничества и Польша хочет помешать этому или "бросить ложку дегтя в ту банку меда, которая сегодня построена".

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Граница с Беларусью

Напомним, ранее Муравейко заявил, что они заметили возле границы с Украиной подразделения спецназа и теперь опасаются "проникновений ДРГ и провокаций".

А заместитель командующего силами спецопераций сказал, что Украина якобы стягивает к границе с Беларусью свои войска, а Запад хочет втянуть страну в войну.

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