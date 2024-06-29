В ССО Беларуси заявили, что Украина 'втягивает' их в войну

Также белорусы утверждают, что Украина якобы стягивает к белорусской границе войска, вооружение и военную технику.

Министерство обороны Беларуси заявило, что Украина стягивает войска к границе и якобы пытается "втянуть страну в войну".

Об этом заявил заместитель командующего силами спецопераций по идеологической работе ВС Беларуси Вадим Лукашевич. По его словам, Украина якобы стягивает к белорусской границе войска, вооружение и военную технику.

"В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника", - утверждает он.

Кроме того, Лукашевич заявил, что ситуация на белорусско-украинской границе якобы "характеризуется нарастанием напряженности".

"Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки вовлечь нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает все, чтобы сохранить мир на белорусской земле", - добавил Лукашевич.

Угроза из Беларуси: последние новости

Недавно в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия будет пытаться информационно "раскачать" тему наступления из Беларуси, чтобы повлиять на логистику и растянуть украинские силы.

Руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко заявил, что сегодня у оккупантов нет сил и средств для наступления из Беларуси. "Силы обороны давно готовы к угрозам с этого направления и были приняты все необходимые меры", - добавил он.

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