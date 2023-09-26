Режим ядерного разоружения и нераспространения должен быть укреплен.

На фоне риска мировой ядерной войны генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира работать вместе, чтобы раз и навсегда стереть "устройства разрушения" – ядерное оружие – из учебников истории.

"Единственный способ устранить ядерную опасность – ликвидировать ядерное оружие", – сказал он.

По его словам, необходимо также укрепление режима ядерного разоружения и нераспространения, в том числе через Договоры о нераспространении ядерного оружия и запрет ядерного оружия, а также неотложную ратификацию договоров.

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Гутерриш призвал использовать "неподвластные времени инструменты диалога, дипломатии и переговоров, чтобы смягчить напряженность и положить конец ядерной угрозе".

Угроза ядерной войны - это надо знать

Мировые лидеры в публичных заявлениях подчеркивают, что риск мировой ядерной войны до сих пор есть. Эксперты прогнозируют, что это может быть как ограниченный ядерный конфликт, так и тотальная ядерная война. Они описали три сценария того, какой будет ядерная война с РФ.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский выступил с трибуны ООН и заявил, что Россия должна быть разоружена сейчас, поскольку террористы не имеют права владеть ядерным оружием.

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