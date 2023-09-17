Даже мелочи могут изменить ситуацию.

Президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил европейских лидеров и граждан, чтобы не были самодовольными и не отвергали риски эскалации войны, которую Россия ведет против Украины.

В интервью The New York Times он заявил, что война в Украине продлится долго, и события могут развиваться неожиданным образом. В частности, все еще может дойти до использования ядерного оружия.

"Мы находимся в очень чувствительной ситуации. Даже мелочи могут изменить ситуацию и, к сожалению, к худшему. Это риск широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромен", - говорит Ниинисте.

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Учитывая эти риски, он призвал критиков без политической ответственности, которые называют политику президент США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам сложных дальнобойных ракет и беспилотников Украине слишком осторожной, понять колебания лидеров.

"Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, у кого ее нет. В Финляндии мы также слышим, что Америка должна сделать то или иное. И я просто хотел отметить, что если есть эскалация большой войны, это будет мировая война, и ядерный риск становится явно больше", – сказал он и призвал всех "понимать позицию тех, кто несет ответственность".

Ниинисте воздержался от оценок того, сколько продлится война, как она закончится, какой будет жизнь после. В то же время он подчеркнул, что после завершения войны Россия останется, и нужно будет искать способы коммуникации с ней.

"В том, чтобы убедиться, что Россия не вернется к войне после установления мира в Украине, есть большой интерес для Европы", – сказал он. Президент подчеркнул, что нужно установить доверительные взаимоотношения, чтобы "за дверью не ждала новая война".

"Я имею в виду не какую-то большую дружбу, а способность терпеть, даже немного понимать друг друга", – резюмировал он.

Завершение войны в Украине - это надо знать

Президент Владимир Зеленский отправляется на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с целью использовать это мероприятие для того, чтобы убедить нейтральные страны таки встать на сторону Украины и помочь защититься от российской агрессии.

В Североатлантическом альянсе считают, что война в Украине может быть достаточно длительной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Запад наращивать расходы на оборону.

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