Стране необходимо защищаться от угрозы со стороны РФ.

Если вопрос вступления Украины в НАТО исчезнет с повестки дня, страна будет защищаться от российской угрозы всеми возможными способами.

Об этом в интервью УНИАН сказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, комментируя слова спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога о том, что шанс Украины вернуть ядерное оружие "где-то между малым и нулевым".

Дипломат говорит, что украинскую сторону не устраивает прекращение войны любой ценой - то есть за счет самой Украины. В то же время он отметил, что в переговорах побеждает тот, кто имеет более сильную нервную систему:

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"А что касается ядерного оружия, то у нас есть все необходимые условия для того, чтобы по меньшей мере "грязное" ядерное оружие оказалось в украинских руках. Это не то, чем сейчас обладают США и Россия, но оно может быть сдерживающим фактором. Там бесятся "за поребриком", но мы должны думать о своей безопасности".

Ядерное оружие Украины

Как известно, президент Владимир Зеленский ранее уже заявлял, что без гарантий безопасности Украине придется придется задуматься над возвращением ядерного оружия.

Недавно он сказал, что альтернативой вступления в НАТО может стать возвращение стране ядерного оружия и ракет, а также финансовая и военная поддержка со стороны Запада.

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