В частности такие ракеты могут достигать Греции, а также Израиля.

Иран разрабатывает ядерные ракеты с радиусом действия 3 тысячи километров на основе проектов, которые передала Северная Корея исламскому режиму. Об этом пишет The Telegraph.

По информации оппозиционной группы в изгнании, два объекта, которые замаскированы под пусковые установки для запуска спутников связи, были использованы для ускоренного производства ядерных боеголовок.

Сейчас эти объекты находятся под контролем Организации передовых оборонных исследований, которая является подразделением режима, занимающегося ядерным оружием.

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"Иранские муллы - мастера лжи, обмана и уклонения. Более двух десятилетий они использовали переговоры и снисходительность Запада как средство для продвижения своей ядерной программы, угрожая глобальному миру и стабильности", - отметила представитель Национального совета сопротивления Ирана в США (NCRI) Сунна Самсами в интервью The Telegraph.

По ее словам, Тегеран еще никогда не был таким слабым и уязвимым, как сейчас.

"Отчаянный иранский режим таким образом ускоряет разработку ядерного оружия. Пришло время привлечь режим к ответственности за внутренние убийства, региональное потепление и разработку ядерного оружия", - подчеркнула Самсами.

В издании отметили, что на первом объекте, а именно на ракетном полигоне Шахруд, иранские специалисты создают ядерную боеголовку, которая может быть установлена на твердотопливную ракету Ghaem-100 с дальностью полета 3 000 км.

Благодаря таким ракетам Иран сможет наносить ядерные удары вглубь Европы со своей территории, а также по таким странам как Греция и Израиль.

В NCRI добавили, что в целом произошло по меньшей мере три успешных запуска этой ракеты, которая "усиливает способность режима развертывать ядерное оружие".

"Предыдущие испытания на этом полигоне проводились как запуски спутников, поскольку ракеты были описаны как "спутниковые носители" для сокрытия предполагаемой ракетно-ядерной программы режима", - сообщает NCRI.

Также на спутниковых снимках можно увидеть большую бетонную платформу, с которой мобильные пусковые установки могут запускать ракеты в небо. Кроме того, в этом месте есть здания, где, как считается, проводят исследовательские работы.

В свою очередь второй объект, который расположен около 70 км к юго-востоку от города Семнан, используется для разработки ракет "Симорг" - оружия, которое базируется на разработках КНДР.

"Конструкции подобны северокорейской ракете UNHA-1, 18-метровой ракете, которая, по словам Пхеньяна, является одноразовой ракетой для вывода оборудования в космос. Значительная часть полигона находится под землей, чтобы скрыть работы от разведывательных спутников, которые делают снимки местности", - подчеркнули в The Telegraph.

В издании добавили, что два объекта являются военными и придерживаются строгих протоколов безопасности, чтобы нежелательные гости не узнали, какие работы на них проводятся.

"Работники на объектах прибывают к внешним воротам по периметру, часто за десятки километров от основных объектов, на своих частных автомобилях из Тегерана и других городов. С контрольно-пропускного пункта работников привозят автобусами КСИР (Корпус стражей Исламской революции - УНИАН), чтобы обеспечить максимальную безопасность", - подытожили в материале.

Иран - последние новости

Ранее издание Reuters писало, что Иран закупил истребители Су-35 российского производства. Пока нет информации о том, сколько именно самолетов было закуплено и были ли они доставлены в страну.

Также стало известно, что Иран создал БпЛА-гигант, который может нести сразу 13 бомб. Его размах крыла составляет 22 м, а взлетная масса равна 3100 кг. Для сравнения, Bayraktar TB2 имеет размах крыла 12 м, а его максимальная взлетная масса - 650 кг.

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