Появляется все больше признаков того, что диктатор Северной Кореи, накопивший арсенал ядерных бомб и ракет, может применить их.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в нескольких недавних выступлениях дал понять, что оружием для удара по Западу будет его "заветный меч", то есть растущий арсенал ядерного оружия.

Издание Bloomberg пишет, что на протяжении почти трех десятилетий после окончания холодной войны три поколения Кимов, несмотря на их внешнюю грозность, стремились к каким-то договоренностям с США. Они рассматривали Вашингтон как империалистического врага, а также как потенциальный буфер против России и Китая, которым они не доверяли.

Но Кимы пришли к убеждению, что единственный способ сдержать вторжение Южной Кореи и США - это иметь ядерное оружие. И они создали его. Первое испытание состоялось в 2006 году.

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Поэтому денуклеаризация остается доминирующей американской целью на полуострове. Вашингтон выбрал политику пряника и кнута. Кнуты включают в себя все более драконовские санкции, в том числе девять пакетов, принятых Советом Безопасности ООН в период с 2006 по 2017 год. Это примечательно, потому что эти решения принимались с согласия Китая и России - постоянных членов Совета, обладающих правом вето.

Вольфганг Новак, немецкий политик, считает, что единственным способом избежать катастрофы для обеих сторон является постепенное укрепление доверия, как это делали восточные и западные немцы в 1970-х годах, несмотря на то, что за их спиной стояли соперничающие сверхдержавы. Американские пряники и кнуты контрпродуктивны, настаивал он, потому что северокорейцы "не ослы и не дети".

Но нынешняя смертельная спираль, сказал мне Карлин, началась только в 2018-2019 годах, во время правления Дональда Трампа. Именно тогда лидеры двух стран встретились, сначала в Сингапуре, затем в Ханое и, наконец, в демилитаризованной зоне Кореи. Поначалу казалось, что саммит проходит хорошо.

"Ядерная угроза со стороны Северной Кореи больше не существует", - написал Трамп в Твиттере после одной из встреч.

Но вместо этого переговоры обернулись катастрофой, которая становится понятной только сейчас. Ким пришел к выводу, что Трамп стремится лишь к денуклеаризации и фотосессии, не предоставляя ничего взамен. Карлин считает, что Ким был унижен и чувствовал, что потерял лицо. Он решил, что американцы всегда будут стремиться устранить его.

Ким начал создавать ядерные бомбы и ракеты быстрее, чем когда-либо. Теперь он считает, что сможет вести переговоры с Вашингтоном только тогда, когда его ракеты смогут достигать США.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, у Кима было 30 ядерных боеголовок и достаточно плутония и урана для создания еще 70. Большинство из этих бомб во много раз мощнее тех, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Среди них есть даже термоядерная водородная бомба.

Для доставки этих боеголовок Северная Корея испытывает множество видов ракет. Одни запускаются с суши, другие - с подводных лодок или с подводных беспилотников. Одни - ближнего радиуса действия, другие - межконтинентальные. Некоторые из них представляют собой гиперзвуковые планеры, способные уклоняться от средств ПВО, а самые новые используют твердое топливо, что позволяет запускать их быстро и скрытно.

Помимо "стратегических" боеголовок, предназначенных для уничтожения целых городов в Южной Корее, Японии или США, Ким также добавляет "тактические" бомбы, предназначенные для запуска на меньшие расстояния, чтобы выиграть сражения на ранних стадиях войны. Он также принял новую доктрину - похожую на российскую, согласно которой эти ядерные бомбы могут быть использованы превентивно, в ответ на любую предполагаемую ядерную или обычную атаку, или просто для "захвата инициативы" в конфликте.

Его логика проста. Ким знает, что обычные армии США и их союзников намного превосходят его собственные, и что в неядерной войне он быстро проиграет. По его мнению, единственный способ выжить в случае нападения - это немедленно перейти к тактическому ядерному удару. Если США ответят добром на добро, он все равно погибнет. Но велика вероятность, что США этого не сделают, потому что знают, что Пхеньян способен нанести ответный удар, и тогда весь Корейский полуостров, а возможно, Япония и часть США исчезнут. Вашингтон может прозевать. И в этом сценарии Ким выиграет.

Такая возможность является результатом сюрреалистической психологии и теории игр, лежащих в основе стратегических расчетов, которые проводят такие ученые, как Лорен Сукин из Лондонской школы экономики и Эбби Фанло из Стэнфордского университета. Когда сталкиваются страны с одинаковыми ядерными арсеналами, перспектива взаимного гарантированного уничтожения сдерживает обе стороны. Но в резко асимметричном противостоянии, таком как война между Северной Кореей и США, по их мнению, более слабой стране с самого начала "больше нечего терять; она уже настроена на максимум или на провал".

Несколько событий усугубили конфронтацию. Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль во время своей предвыборной кампании намекнул, что он рассмотрит возможность нанесения превентивного удара по Северу и "цепочки убийств", чтобы уничтожить режим. Это только усилило паранойю Кима и его готовность сыграть на опережение. Любой американо-южнокорейский маневр может спровоцировать его.

Более того, бывшие враги Кима в Москве и Пекине стали его фактическими союзниками против США. Северная Корея поставляет русским ракеты и боеприпасы для войны с Украиной, получая взамен технологическую помощь и продовольствие. И она выдерживает западные санкции, торгуя с Китаем. В Совете Безопасности ООН Китай и Россия сегодня прикрывают Северную Корею. У Кима есть основания считать себя частью "оси", которая может противостоять США.

Контраргументом против худшего сценария, описанного Карлином и Хеккером, является то, что Ким может просто бряцать саблей в сезон выборов в США в надежде, что Трамп победит в ноябре и вернется к саммитам, на этот раз с более выгодной сделкой. Карлин считает, что это маловероятно, потому что травма от ханойского саммита с Трампом - это то, что сделало его таким параноиком.

Угрозы со стороны Северной Кореи - последние новости

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что КНДР использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд, продав это оружие Москве.

19 января стало известно, что Северная Корея провела испытание своей подводной системы ядерного оружия в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии.

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