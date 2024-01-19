Испытания проедены в знак протеста против военных учений Южной Кореи, США и Японии.

Северная Корея провела испытание своей подводной системы ядерного оружия. Как сообщает Reuters, испытания проведены в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, которые состоятся на этой неделе.

Испытание системы "Хаиль-5-23", название, которое Северная Корея дала своим подводным ударным дронам, способным нести ядерное оружие, было проведено в водах у восточного побережья страны.

Как сообщается, в Северной Корее обвинили США, Южную Корею и Японию в "безумии" от военных учений, предупредив о "катастрофических последствиях".

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"Позиция подводного противодействия ядерному вооружению нашей армии продолжает совершенствоваться, и ее различные морские и подводные ответные действия будут продолжать сдерживать враждебные военные маневры военно-морских сил США и их союзников", - заявил представитель министерства Северной Кореи.

По данным агентства, новая система беспилотников, получившая название "Хаиль", что означает "цунами", впервые была испытана в марте 2023 года. Сообщается, что она предназначена для проведения скрытных атак в водах противника и уничтожения ударных группировок ВМФ и основных операционных портов путем создания большой радиоактивной волны.

Крупнейшие учения НАТО с участием 90 тысяч военных - что известно

Как сообщал УНИАН, на следующей неделе начнутся учения Steadfast Defender, участие в которых примут 90 тыс. военнослужащих.

Учения пройдут на территории Германии, Польши и Балтии, помимо Северного моря, и будут имитировать начало войны, после предполагаемого нападения на члена НАТО вымышленного врага под названием Оккасус.

40000 солдат всех членов Альянса и Швеции, ожидающих завершения процедуры вступления, примут участие в учениях, которые будут имитировать начало Третьей мировой войны.

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