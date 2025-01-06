Президент Франции заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с новой администрацией США.

Ускорение ядерной программы Ирана приближает весь мир к критической точке — к точке невозврата, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также подчеркнул, что Иран является главной стратегической проблемой и вызовом безопасности" на всем Ближнем Востоке.

Именно поэтому для него это будет приоритетным вопросом в диалоге с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, пишет L'Orient Le Jour.

"Это главный стратегический вызов для Франции, европейцев, всего региона и далеко за его пределами", - заявил Макрон, выступая перед французскими послами.

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Что еще известно о ядерной программе Ирана

Ранее УНИАН сообщал, что Иран резко увеличивает обогащение урана до уровня, близкого к оружейному. По словам главі Агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, этот шаг, несомненно, вызовет еще большую тревогу в западных столицах.

Кроме того, у Ирана есть планы установить еще больше центрифуг для обогащения урана. Более высокие мощности по обогащению означают, что Иран сможет обогащать уран быстрее, что потенциально увеличивает риск ядерного распространения.

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