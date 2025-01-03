Отмечается, что встреча в Белом доме не была вызвана новыми разведданными и не имела целью завершиться четким решением Байдена.

Президент США Джо Байден обсуждал возможность удара по ядерным объектам Ирана на случай, если Тегеран приблизится к созданию бомбы. Об этом пишет Axios.

"Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана, если иранцы сделают шаг к созданию ядерного оружия до 20 января (день инаугурации Трампа, – ред.)", – сообщает издание со ссылкой на три информированных источника.

Отмечается, что произошло это несколько недель назад, однако до этого времени встреча оставалась в тайне. Удар США по ядерной программе Ирана был бы огромной авантюрой со стороны американского президента, который пообещал, что не позволит Ирану разработать ядерное оружие, но который также рискует передать новый конфликт своему преемнику.

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Байден и его команда по национальной безопасности обсуждали различные варианты и сценарии развития событий, но президент не принял ни одного окончательного решения.

Американский чиновник, знакомый с вопросом, сказал, что встреча в Белом доме не была вызвана новыми разведданными и не имела целью завершиться четким решением Байдена. Она была частью обсуждения сценария того, как США должны реагировать, если Иран осуществит такие шаги, как обогащение урана до 90% чистоты до 20 января.

Другой источник сообщил, что сейчас в Белом доме не ведутся активные дискуссии относительно возможных военных действий против ядерных объектов Ирана.

При этом некоторые из ключевых помощников Байдена утверждают, что две тенденции – ускорение ядерной программы Ирана и ослабление Ирана и его марионеток в войне с Израилем – могут побудить Байдена к нанесению удара.

Неназванный американский чиновник сказал, что Джейк Салливан не давал Байдену никаких рекомендаций по этому вопросу, а лишь обсуждал планирование сценариев. В Белом доме от комментариев отказались.

Ядерная программа Ирана

Иран долгое время отрицал, что стремится создать ядерное оружие. Тегеран неоднократно подчеркивал, что его ядерная программа имеет исключительно гражданское назначение.

Однако в последние месяцы в Иране начали публично говорить о возможности изменения ядерной доктрины страны. В частности власти Ирана заявили, что 2025 год будет ключевым для решения ядерного вопроса.

Ранее WSJ также писало, что будущий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения авиаудара по ядерным объектам Ирана. По словам собеседников издания, разрабатывается стратегия "максимального давления 2.0" на Тегеран.

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