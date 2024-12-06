По данным МАГАТЭ, у Ирана уже достаточно материала, обогащенного до 60 % для создания четырех ядерных боеприпасов.

Иран "резко" увеличивает количество урана, обогащенного до 60% чистоты, что близко к примерно 90% оружейного качества, которое он способен производить, заявил в интервью Reuters глава Агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Отмечается, что этот шаг, несомненно, вызовет еще большую тревогу в западных столицах, которые уже утверждают, что обогащение урана до такого уровня не имеет гражданских оснований. Поскольку ни одна другая страна не делала этого без производства ядерных бомб.

Глава МАГАТЭ сообщил, что Иран ускоряет обогащение урана до 60%, накопив 182,3 кг, что достаточно для производства четырех ядерных бомб.

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"Сегодня агентство объявляет, что производственные мощности резко увеличиваются с 60% запасов", - отметил Гросси в кулуарах конференции по безопасности Манамского диалога в Бахрейне.

Он сказал, что производственные мощности Ирана должны вырасти "в семь, восемь раз, может быть, или даже больше" по сравнению с текущим уровнем в 5-7 кг урана, обогащенного до чистоты до 60% в месяц.

Ядерная программа Ирана

В отчете для государств-членов, с которым ознакомилось Reuters, МАГАТЭ раньше заявило, что Иран увеличил скорость обогащения материала, подаваемого в два взаимосвязанных каскада усовершенствованных центрифуг IR-6 на своем заводе в Фордо.

Завод уже обогащал уран до чистоты до 60% материалом, обогащенным до чистоты до 5%. Материал, подаваемый сейчас, обогащен до чистоты до 20%, что ускоряет процесс достижения 60%.

Это изменение означает, что Иран "значительно" увеличит количество урана, который он обогащает до чистоты 60%, достигнув более 34 кг в месяц только в Фордо, говорится в отчете. Иран также обогащает уран до 60% на другом объекте, в Натанзе.

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