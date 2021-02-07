Под обломками дома, который взорвался утром в субботу в Бордо, нашли тело 88-летней женщины.
Об этом сообщает BFMTV.
Спасатели с помощью собак нашли тело женщины под руинами здания. Для его извлечения понадобилось несколько часов.
Известно также, что в тяжелом состоянии госпитализирован 89-летний мужчина, который является мужем погибшей. По мнению врачей, его жизнь под угрозой. По предварительным данным, ему принадлежал гараж, где и случился взрыв.
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Напомним, в результате взрыва близлежащее здание обрушилось. Очень быстро на место происшествия прибыли пожарные и спасатели. По прибытии спасательные службы обнаружили пятерых шокированных и легко раненых людей, которых забрали в безопасное место.
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