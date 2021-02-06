Правоохранители устанавливают причины взрыва в Бордо. Сейчас полицейские оцепили район.

В субботу, 6 февраля, утром вблизи центра французского города Бордо прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sud Ouest.

Взрыв произошел примерно в 8.35 на улице Бори, что в районе Шартрон. Взрыв, предположительно из-за газа, произошел в частном гараже.

"Это меня разбудило. Весь мой дом задрожал, я живу примерно за 300 метров", - сказал житель микрорайона.

В результате взрыва близлежащее здание обрушилось. Очень быстро на место происшествия прибыли пожарные и спасатели. По прибытии спасательные службы обнаружили пятерых шокированных и легко раненых людей, которых забрали в безопасное место. Еще двух жителей, проживающих в здании, активно разыскивают команды пожарных с собаками.

Сейчас сохраняется риск обвала смежных зданий. Район взрыва полностью оцеплен полицией.

#France🇫🇷:- Atleast 3 people injured, 2 other are missing in #Bordeaux building explosion.pic.twitter.com/Sv92xZ3hYD — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) February 6, 2021

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Автор: УНИАН