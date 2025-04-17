В компании подтвердили факт, но не хотят раскрывать подробности.

В американском штате Юта (запад страны) произошел взрыв на заводе, который производит ракетные двигатели. Об этом сообщает Air and Space Forces.

Речь идет о заводе компании Northrop Grumman Innovation Systems в городе Промонтори. Взрыв произошел в 7:35 утра по местному времени 16 апреля (16.35 по Киеву). Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал.

Поздно вечером вчера компания Northrop опубликовала краткое заявление, в котором сказано, что они еще пытаются выяснить причины взрыва. При этом представители компании отказались детализировать свое заявление на отдельное обращение журналистов. В частности они не уточнили, каким было назначение именно того здания, где произошел взрыв.

Видео дня

Снятые местными телевизионщиками кадры с места взрыва показали значительные разрушения, но без дальнейшего пожара.

Стоит отметить, что компания Northrop производит твердотопливные ракетные двигатели, покрывая почти 90% потребностей американских ВВС, NASA и коммерческих космических запусков.

Сообщается, что компания Northrop использовала свой завод в Промонторе, который иногда называют Rocket Ranch ("Ракетное ранчо"), для проведения тестовых запусков ракетных двигателей Sentinel. Недавно 6 марта там как раз состоялись масштабные статические испытания твердотопливного ракетного двигателя первой ступени.

Другие новости из-за рубежа

Как писал УНИАН, Москва конфисковала американскую компанию и теперь намерена использовать ее для поставки провианта своей армии. Это может осложнить диалог между Москвой и Вашингтоном по войне в Украине.

Также мы рассказывали, что Китай собрал огромный арсенал баллистических ракет для войны с США. Именно на ракеты Пекин делает главную ставку в любом возможном конфликте с Вашингтоном.

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