цей матеріал доступний українською

Египет начал утилизацию опасных веществ в портах после взрыва в Бейруте

13:41, 17 августа 2020
Мир
180 0
Взрыв в Бейруте \ REUTERS

Об этом сообщил министр финансов Мухаммед Мааит. Решение было принято на фоне взрыва в Бейруте.

Читайте такжеВ Бейруте произошел один из самых мощных неядерных взрывов в истории - специалисты

«Произошедшее в Бейруте заставило нас изучить нашу собственную ситуацию, и мы уже избавились от большого количества заброшенных и бесхозных опасных материалов, которые находились в портах», - цитирует Мааита reuters.

Он добавил, что к декабрю 2021 года египетские порты будут полностью очищены. Кроме того, новые таможенные процедуры улучшат контроль в портах.

Перед этим, через несколько дней после взрыва в Бейруте министерство гражданской авиации Египта заявило, что распорядилось провести проверку материалов в аэропортах и ​​передать все опасные грузы на безопасное хранение.

Взрыв в Бейруте: что произошло

  • Взрыв в Бейруте произошел 4 августа, погибло более 170 человек. Из-за повреждения зданий многие граждане остались без жилья.
  • Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение аммиачной селитры, но рассматривается несколько причин случившегося, в том числе и воздействие «внешних сил».
  • После взрыва в Ливане вспыхнули протесты. Правительство ушло в отставку.
  • Президент Ливана Мишель Аун оценил ущерб от взрыва более чем в $15 млрд.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter