Египет начал утилизацию опасных веществ в портах после взрыва в Бейруте

Египет начал утилизацию опасных грузов из-за мощного взрыва в порту столицы Ливана Бейруте.

Власти Египта приняли решение утилизировать опасные вещества, которые хранятся в портах страны.

Об этом сообщил министр финансов Мухаммед Мааит. Решение было принято на фоне взрыва в Бейруте.

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«Произошедшее в Бейруте заставило нас изучить нашу собственную ситуацию, и мы уже избавились от большого количества заброшенных и бесхозных опасных материалов, которые находились в портах», - цитирует Мааита reuters.

Он добавил, что к декабрю 2021 года египетские порты будут полностью очищены. Кроме того, новые таможенные процедуры улучшат контроль в портах.

Перед этим, через несколько дней после взрыва в Бейруте министерство гражданской авиации Египта заявило, что распорядилось провести проверку материалов в аэропортах и ​​передать все опасные грузы на безопасное хранение.

Взрыв в Бейруте: что произошло

Взрыв в Бейруте произошел 4 августа, погибло более 170 человек. Из-за повреждения зданий многие граждане остались без жилья.

Власти заявили, что причиной взрыва могло стать неправильное хранение аммиачной селитры, но рассматривается несколько причин случившегося, в том числе и воздействие «внешних сил».

После взрыва в Ливане вспыхнули протесты. Правительство ушло в отставку.

Президент Ливана Мишель Аун оценил ущерб от взрыва более чем в $15 млрд.

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