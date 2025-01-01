ФБР и полиция поделились деталями об этом инциденте.

Во Французском квартале Нового Орлеана, США, во время празднования Нового года автомобиль въехал прямо в толпу и забрал жизнь десятерых человек. Еще 30 получили ранения. При этом мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвал это террористической атакой, тогда как в ФБР заявили, что это не теракт, пишет CNN.

Следователи уверены, что человек, сделавший это, сделал это не случайно.

"Это было очень преднамеренное поведение. Этот человек пытался сбить как можно больше людей", - сказала суперинтендант полиции Энн Киркпатрик. И отметила, что этот случай не связан с ездой в нетрезвом состоянии.

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Более того, сообщается, что мужчина еще и открыл стрельбу по сотрудникам полиции, ранив двоих из них. Они находятся в стабильном состоянии. Нападавший также планировал совершить несколько взрывов.

"Были найдены самодельные взрывные устройства, и мы работаем над тем, чтобы подтвердить, являются ли эти устройства жизнеспособными или нет", - сообщает ФБР и заявляет, что подозреваемый в убийстве 10 человек мертв.

ФБР и полиция проводят обыск автомобиля, пытаясь определить его мотив.

Новости о других смертельных событиях

Ранее УНИАН сообщал, что в Магдебурге на рождественской ярмарке в ходе теракта пострадала украинка. Тогда в толпу на большой скорости врезался автомобиль. Водителя сразу же задержали.

Кроме того, теракт также произошел в Пакистане. В результате взрыва погибло минимум 24 человека. Отмечается, что террорист-смертник подорвал себя на железнодорожной станции.

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