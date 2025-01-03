Сейчас личность водителя, который находился в авто во время взрыва, официально не подтверждена.

Мужчина, который, по мнению властей, погиб в кибермобиле Tesla, взорвавшемся возле одного из отелей Дональда Трампа, был военным действующей армии и служил в спецподразделении. Об этом заявили американские чиновники, передает Sky News.

Во время пресс-конференции шерифы Лас-Вегаса и представители ФБР сообщили, что личность водителя еще не была официально подтверждена через ДНК, однако доказательства указывают на то, что им был 37-летний Мэтью Ливелсбергер из Колорадо-Спрингс в штате Колорадо.

В частности шериф округа Кларк Кевин МакМахилл говорит, что погибший мужчина получил огнестрельное ранение в голову перед тем, как арендованный автомобиль Tesla взорвался возле Международного отеля Трампа в новогоднюю ночь.

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По мнению чиновников, водитель ранил сам себя, ведь у его ног было найдено огнестрельное оружие.

МакМахилл добавил, что в машине был найден еще один пистолет, а также паспорт, военный билет, iPhone и смарт-часы. По его словам, удостоверение и две татуировки на теле мужчины "четко указывают на то, что за рулем был Ливелсбергер".

В то же время специальный агент Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами Кенни Купер отметил, что уровень сложности взрывчатки "не соответствует тому, что мы могли бы ожидать от человека с таким военным опытом".

Что известно о Мэтью Ливелсбергере

В заявлении армии США рассказали, что Ливелсбергер был награжденным офицером и служил в "зеленых беретах", а именно высококвалифицированном спецподразделении, которое занимается борьбой с терроризмом за рубежом и обучает партнеров.

Мужчина служил в армии с 2006 года и имел долгую карьеру зарубежных командировок. В частности его дважды отправляли в Афганистан, а также он служил в Украине, Таджикистане, Грузии и Демократической Республике Конго.

"Он был награжден двумя Бронзовыми звездами, в том числе одной с отличием за мужество под огнем, боевым пехотным нагрудным знаком и Похвальной медалью армии за храбрость", - добавили в сообщении.

Во время взрыва мужчина до сих пор находился на службе, однако был в отпуске. Также еще семь человек получили незначительные травмы при взрыве автомобиля.

Взрыв Tesla Cybertruck - что известно

Как писал УНИАН, 1 января у входа в отель Trump Las Vegas в штате Невада взорвался автомобиль компании известного бизнесмена Илона Маска Tesla Cybertruck. По информации журналистов, в задней части автомобиля нашли канистры с топливом и пиротехнические минометы.

Тогда Маск сообщил, что взрыв произошел именно из-за фейерверков в кузове арендованного Cybertruck и не связан с самим транспортным средством.

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