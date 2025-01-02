В ФБР заявили, что пытаются определить, был ли это террористический акт или нет.

Вчера утром у входа в отель Trump Las Vegas в штате Невада взорвался автомобиль компании известного бизнесмена Илона Маска Tesla Cybertruck. В результате один человек погиб и еще семь - получили ранения.

Как пишет The Associated Press, в задней части автомобиля нашли пиротехнические минометы и лагерные канистры с топливом. В ФБР заявили, что пытаются определить, был ли это террористический акт или нет.

Сам Маск отметил, что взрыв произошел именно из-за фейерверков в кузове арендованного Cybertruck и не связан с самим транспортным средством. По его словам, в момент взрыва вся телеметрия автомобиля была положительной.

Впоследствии Илон Маск предположил, что взрыв Cybertruck и теракт в Новом Орлеане, который был совершен с использованием пикапа Ford, могут быть связаны.

"Похоже на террористический акт... Возможно, они [события] каким-то образом связаны", - заявил Маск.

По его словам, обе машины были арендованы через одну платформу каршеринга.

"Мы расследуем любую связь с тем, что произошло в Новом Орлеане, а также с другими нападениями, которые происходят по всему миру", - заявил шериф департамента полиции Лас-Вегаса Кевин Макмехилл, пишет CNN.

Он добавил, что правоохранители работают над тем, чтобы установить, связан ли взрыв возле отеля Trump Las Vegas с ИГИЛ, однако пока никаких признаков этого не обнаружено. В ФБР считают, что взрыв Cybertruck был отдельным инцидентом.

Что произошло в Новом Орлеане

Как сообщал УНИАН, во Французском квартале Нового Орлеана, США, во время празднования Нового года автомобиль въехал прямо в толпу и унес жизни десяти человек. Еще 30 получили ранения. При этом мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвал это террористической атакой, тогда как в ФБР заявили, что это не теракт

В полиции добавили, что злоумышленник пытался сбить как можно больше людей.

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