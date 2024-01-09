В прогнозе JPMorgan "Pillow Talk" выход Байдена из предвыборной гонки 2024 года назван одним из "10 прогнозируемых сюрпризов".

Президент США Джо Байден не будет баллотироваться на переизбрание в этот неспокойный год, когда некоторые части страны будут страдать от веерных отключений электроэнергии, выпуска ингаляционной вакцины от COVID и бойкота беспилотных автомобилей, прогнозирует ведущий стратег JPMorgan Chase.

Майкл Чембалест, возглавляющий отдел рыночной и инвестиционной стратегии в отделе управления активами банка Уолл-стрит, на выходных сделал шокирующие прогнозы в своем списке "Десять сюрпризов" на 2024 год, пишет New York Post.

Главным среди пророчеств многообещающего Нострадамуса было то, что 81-летний Байден выйдет из гонки "где-то между супервторником и ноябрьскими выборами, сославшись на проблемы со здоровьем".

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"Супервторник" относится к президентским праймериз и кокусам 5 марта, которые пройдут более чем в дюжине штатов, включая Калифорнию, Техас, Массачусетс, Вермонт и Северную Каролину.

Победитель конкурсов "Супервторник" считается фаворитом на выдвижение партии на пост президента.

Также в списке Чембалеста было то, что американцы откажутся от беспилотных электромобилей после нескольких аварий, произошедших в Сан-Франциско, и предупреждение о том, что отключения электроэнергии затронут Нью-Йорк, Техас, Пенсильванию, Висконсин и Теннесси из-за нехватки природного газа.

Он предсказал, что новая ингаляционная вакцина от COVID, которая в настоящее время находится в стадии разработки, будет доступна в этом году и резко сократит передачу вируса, что доллар США останется стабильным и что российское вторжение в Украину затянется в этом году без прекращения огня.

Он также считает, что акции региональных банков США будут преуспевать, несмотря на нестабильность в кредитном секторе в прошлом году.

Его прогноз о том, что Байден уйдет, частично был основан на низком рейтинге одобрения президента - несмотря на "с момента его инаугурации создано около 10% рабочих мест".

Стратег отметил, что высокие показатели Байдена по созданию рабочих мест являются "побочным продуктом его инаугурации, совпавшей с внедрением вакцины от COVID и возобновлением работы экономики США".

Чембалест не предсказал, кто может занять место Байдена в качестве кандидата от Демократической партии.

Ситуация в США перед выборами

Вице-президент Камала Харрис непопулярна среди общественности: более половины (55,5%) не одобряют ее работу, согласно данным и статистическому новостному сайту FiveThirtyEight.

Член палаты представителей Дин Филлипс (демократ от Миннесоты) и автор книг по самопомощи Марианна Уильямсон - единственные демократы, выдвинувшие свои кандидатуры.

Два перспективных кандидата проведут дебаты друг с другом в Нью-Гэмпшире в понедельник. Байден не будет участвовать. Другой демократ, Роберт Ф. Кеннеди-младший, намерен баллотироваться в качестве независимого кандидата.

Несмотря на опасения по поводу возраста и остроты ума Байдена, действующий президент остается подавляющим фаворитом на возвращение кандидатуры своей партии: опросы показывают, что трое из четырех демократов отдают ему предпочтение перед Уильямсоном и Филлипсом.

Бывший президент Дональд Трамп остается подавляющим фаворитом в гонке против претендентов от Республиканской партии Никки Хейли, губернатора Флориды Рона ДеСантиса и биотехнологического магната Вивека Рамасвами.

Политическое положение президента Джо Байдена находится на самой слабой точке за время его президентства, и избиратели впервые отдали предпочтение его конкуренту Дональду Трампу.

Байден отстает от Трампа на 4 процентных пункта, 47% против 43%, в гипотетическом голосовании только с этими двумя кандидатами. Если к этому списку добавляются пять потенциальных сторонних и независимых кандидатов, то преимущество Трампа увеличивается до 6 пунктов, с 37% до 31%.

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