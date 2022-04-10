В 2017 году Макрон и Ле Пен уже были соперниками и выходили во второй тур президентских выборов.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и дружественная России оппозиционерша Марин Ле Пен могут получить одинаковый результат в первом туре президентских выборов.

Как сообщает "Европейская правда", несмотря на то, что до завершения голосования французские СМИ не могут публиковать данные экзит-полов, их публикуют бельгийские медиа. Однако они не указали институт, который проводил опрос, отмечая лишь, что это один из французских социологических центров.

Согласно обнародованному экзит-полу, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен получат одинаковый результат – около 24% голосов.

На третьем месте – ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон с результатом в 19%.

Четвертое и пятое места делят ультраправый Эрик Земмур и кандидат от "Республиканцев" Валери Пекресс – обоим опрос дает по 8%.

Если эти данные подтвердятся, это существенно ухудшит шансы Макрона на победу. Напомним, предварительный опрос прогнозировал ему во втором туре победу над Ле Пен с показателем 53% против 47%. Впрочем, согласно этому опросу, в первом туре Макрон должен был получить 28%, а Ле Пен – 23%.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Франции проходят выборы президента. Правом голоса обладают около 49 млн французов. Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет.

В 2017 году Макрон и Ле Пен уже были соперниками и выходили во второй тур президентских выборов, по итогам которого Ле Пен почти вдвое уступила Макрону.

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