Его главный соперник - Кемаль Кылычдароглу - набирает 45%.

Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции после подсчета 98% голосов, пишет Русская служба BBC.

После подсчета 98,38% бюллетеней Эрдоган набирает 49,34% голосов, но не 50%, необходимых, чтобы победить в первом туре, отмечает издание. В то же время его главный соперник - кандидат от шестипартийного оппозиционного объединения "Национальный альянс" Кемаль Кылычдароглу - 45%.

В ответ Эрдоган заявил, что уверен в своей победе в первом туре, но не будет возражать проведению второго тура, если так решит народ.

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Его оппонент, общий кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу сказал, что уверен в победе во втором туре. "Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50 процентов", - сказал он.

Второй тур предрекали почти все социологические опросы, однако многие отдавали первое место в гонке Кылычдароглу, а не Эрдогану. Третий кандидат на выборах Синан Оган пообещал вскоре определиться, кого из соперников поддержать во втором туре.

Выборы в Турции - главное

14 мая 2023 года в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Их называют историческими, поскольку впервые за 20 лет правления Эрдогана у оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу появился шанс на успех.

Накануне голосования Эрдоган несколько раз становился фигурантом скандалов. Например, турецкая опозиция обвинила его в нежелании передать власть мирным путем в случае проигрыша, заявив о вмешательстве России.

Кроме того, Эрдоган в день выборов раздавал деньги детям в качестве подарка, что, по мнению наблюдателей, все же не является подкупом, поскольку у детей нет права голоса на выборах.

Параллельно распространялись слухи об ухудшении здоровья Эрдогана.

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