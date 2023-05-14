В ключевом городе страны Эрдоган и Кылычдароглу идут нога в ногу.

В воскресенье, 14 мая, в Турции прошли очередные выборы президента страны. В 17:00 избирательные участки были закрыты, в настоящее время идет подсчет голосов избирателей, находящихся как внутри страны, так и за рубежом.

К 20:50, как сообщает агентство Anadolu, подсчитаны почти 60% голосов. К этому моменту в президентской гонке лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. За него отдали голоса более 15 миллионов человек (51,64% от числа подсчитанных бюллетеней).

От Эрдогана на 9 процентных пунктов отстает ключевой оппонент – Кемаль Кылычдароглу, кандидат от оппозиции, за которого отдали голоса более 12 миллионов человек (42,53%). Националист Синан Оган набирает чуть более 5% голосов.

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Голосование в Стамбуле, крупнейшем городе страны, где живет 15 из 85 миллионов населения, считается ключевым. Тут лидеры президентской гонки идут нога в ногу – Эрдоган и Кылычдароглу набрали к этому моменту 47,18 и 47,90% голосов соответственно.

Явка на выборах, по информации Anadolu, составила 88,49%.

Выборы в Турции - что нужно знать

14 мая в Турции одновременно прошли парламентские и президентские выборы. На них находящийся у власти 20 лет Реджеп Тайип Эрдоган борется за сохранение президентского кресла.

Накануне выборов рейтинги действующего президента упали, чем способствовали разрушительные землетрясения в стране и слухи о его тяжелой болезни.

Ключевым оппонентом Эрдогана на выборах стал Кемаль Кылычдароглу, выдвинутый оппозицией. Опросы, проведенные за неделю до выборов, показали, что действующий президент уступает оппоненту на 5,6 процентных пунктов.

Накануне голосования оппозиция заявила о вмешательстве России в президентские выборы и обвинила Эрдогана в нежелании передать власть мирным путем в случае проигрыша.

В день выборов стало известно, что Эрдоган принялся раздавать деньги на избирательных участках. Правда, деньги в качестве подарка получали дети, а они не голосуют на выборах, а потому подкупом избирателей такая акция не считается.

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