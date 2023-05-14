Однако это не считается подкупом избирателей, ведь деньги получали дети.

Действующий президент Турции и кандидат на эту должность Реджеп Тайип Эрдоган раздавал деньги прямо на избирательном участке.

Как сообщают турецкие СМИ, Эрдоган раздавал купюры по 200 лир, что примерно эквивалентно 380 гривнам. Рядом с ним была жена - первая леди Турции.

Впрочем, подкупом избирателей это не будут считать, поскольку деньги он раздавал детям, а они не голосуют.

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Выборы в Турции

Сегодня в Турции проходят одновременно президентские и парламентские выборы, на которых Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти 20 лет (с 2003 по 2014 - как премьер-министр, с 2014 и по сей день - как президент), борется за ее сохранение.

Выборы могут стать крахом для Эрдогана, ведь перед ними страну потрясли разрушительные землетрясения, унесшие жизни 50 тысяч человек. Рейтинг действующего президента ослабили и слухи о пережитом инфаркте.

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