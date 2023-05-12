Кылычдароглу призвал россиян "держать руки подальше от турецкого государства".

Кемаль Кылычдароглу, главный оппонент действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, заявил о вмешательстве России в голосование.

"Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", – написал он в Twitter, продублировав сообщение на русском и турецком языках.

Кылычдароглу не уточнил, какая именно российская группировка причастна ко вмешательству в голосование.

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Выборы в Турции - что нужно знать

В воскресенье, 14 мая, в городах Турции пройдут одновременно президентские и парламентские выборы, на которых Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся у власти 20 лет (с 2003 по 2014 – как премьер-министр, с 2014 и по сей день – как президент), борется за ее сохранение.

Накануне выборов страну потрясли разрушительные землетрясения, которые унесли жизни 50 тысяч человек. Они, как и слухи о пережитом инфаркте, негативно сказались на рейтингах Эрдогана.

Опросы, проведенные на прошлой неделе, показали, что выборы президента Турции могут пройти в один тур, закончившись проигрышем Эрдогана его ключевому оппоненту – Кемалю Кылычдароглу (Альянс наций). По данным опросов KONDA Research, действующий президент получил поддержку 43,7% опрошенных, а Кылычдароглу – 49,3%.

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