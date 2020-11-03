Американцы также выбирают членов Конгресса (всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 членов Сената).

В Соединенных Штатах Америки открылись избирательные участки и начались президентские выборы.

Читайте такжеБританец поставил миллион фунтов на победу Байдена на выборах в СШАКак сообщает CNN

американцы также выбирают членов Конгресса (всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 членов Сената). Также в отдельных штатах проходят местные выборы.

Более 100 млн американцев досрочно уже проголосовали на выборах в США перед днем выборов, в соответствии с результатами исследования от телеканала CNN, компаний Edison Research и Catalist. Их голоса представляют более чем 47% от зарегистрированных избирателей по всей стране.

Уже в 21 штате и специальном округе Колумбия больше половины избирателей проголосовали.

В разных штатах участки закроются в разное время по местному времени - от 19:00 на восточном побережье США в 1:00 ночи в штате Аляска. Также участки закроются в разное время в ключевых штатах - Джорджии, Северной Каролине, Огайо, Флориде, Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Миннесоте, Техасе, Висконсине, Айове и Неваде.

Выборы проходят в условиях соблюдения карантинных требований в связи с пандемией коронавируса. Избиратели должны быть в масках. В отдельных штатах для избирателей без масок формируются отдельные очереди для голосования.

Действующий президент США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что объявит о победе только тогда, когда будет действительно победа.

"Нет причины играть в игры. Я смотрю на выборы как на довольно хороший шанс победить. Я не знаю, как они оценивают шансы", - сказал Трамп во время телефонного интервью в программе Fox & Friends.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден утром вместе с семьей посетил церковь в городке Брендивайн в штате Делавэр.

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Автор: Виталий Саенко