В Конгрессе США 6 января должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков.

Президент США Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно случаев мошенничества, которые, как считает действующий глава государства, были на президентских выборах в ноябре.

Читайте такжеТрамп пригрозил остаться в Белом доме - CNN«Министерство юстиции и ФБР не сделали ничего относительно мошенничества на президентских выборах в 2020 году, <...> несмотря на неопровержимые доказательства. Им должно быть стыдно. История запомнит. Никогда не сдаваться. Увидимся в столичном округе Колумбия 6 января»,— написал Трамп в Twitter.

В Конгрессе США 6 января должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, передает kommersant.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал демократ Джо Байден. Дональд Трамп проигрыш на выборах президента не признает. Его юристы подавали иски с требованиями пересчета голосов избирателей в ряде штатов, но они были отклонены.

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Автор: УНИАН