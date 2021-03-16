В США в ближайшее время будет опубликован отчет разведки страны, в котором говорится о том, как Россия и Иран пытались повлиять на американские президентские выборы. В частности, они распространяли с этой целью дезинформацию.
Читайте такжеNewsweek: В США смотрят на приговор Саркози как на пример для ТрампаОб этом пишет Reuters со ссылкой на источники, информированные о содержании отчета разведки США. Также в документе говорится об отсутствии каких-либо доказательств о том, что голоса как-то были изменены с помощью технических средств. Хотя экс-президент Дональд Трамп и его союзники распространяют теории заговора об этом.
Также Разведка США выявила другие попытки повлиять на американских избирателей с помощью дезинформации. Это, в частности, делали Куба, Венесуэла и боевая группа "Хезболла". Однако, проникновения в некоторые локальные правительственные системы не повлияли на исход президентских выборов.
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