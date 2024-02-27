Трамп стремился к серьезным изменениям в разведывательных агентствах во время своего первого срока.

Бывшие высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа предупреждают, что он, вероятно, использует второй срок, чтобы пересмотреть работу разведывательных служб страны таким образом, что может привести к беспрецедентному уровню политизации разведки. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в спецслужбах.

Отмечается, что Трамп, который уже пытался обновить спецслужбы во время своего первого срока, скорее всего, возобновит эти планы - и еще сильнее будет пытаться заменить людей, которые считаются враждебными к его политической повестке дня, неопытными лояльными сторонниками, которые работали в его администрации.

"Это может дать высшим подчиненным бывшего президента полномочия защитить его от информации, которая не соответствует его политике, и даже изменить формулировку оценок, с которыми он не согласен", - говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что американские разведывательные агентства никогда полностью не отрываются от политики.

"Но капитальный ремонт, который, как ожидается, устроит Трамп, может подорвать доверие к американской разведке в то время, когда США и их союзники полагаются на нее для решения кризисов в Украине и на Ближнем Востоке. Это также может фактически лишить разведывательное сообщество возможности отговорить президента от решений, которые могут поставить страну под угрозу", - пишет издание.

Дональд Трамп - последние новости

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, стоит ли бояться прихода Трампа к власти в США. По его словам, украинский народ доказал во время войны с Россией, что не надо ничего бояться.

При этом Ермак отметил, что очень важным является наличие двухпартийной поддержки в США Украины.

Отвечая на вопрос по поводу заявлений Трампа, что в случае избрания его президентом США, он за 24 часа завершит войну в Украине, Ермак сказал, что необходимо понимать, что есть риторика во время политической гонки и есть конкретные действия.

Также УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский позвал Трампа на передовую. Так глава государства прокомментировал обещание бывшего президента США закончить войну за 24 часа.

По словам Зеленского, он не может понять, как представитель республиканцев хочет достичь соответствующего подвига. А поскольку Трамп не может решить "трагедию войны" с ним наедине, нужно, чтобы тот увидел фронт собственными глазами.

Вас также могут заинтересовать новости: