Некоторые доноры уже размышляют о том, кого они могли бы поддержть, если Байден уйдет в отставку.

Президент США Джо Байден и его союзники пытаются убедить спонсоров в том, что он сможет победить Дональда Трампа, поскольку его крайне неудачное выступление на дебатах привело к тому, что многие его богатые сторонники подняли вопрос о том, должен ли президент США отказаться от своей заявки на переизбрание.

Как пишет Financial Times, Байден в субботу провел встречу со спонсорами в Нью-Йорке, на которой признал, что "провел не самый лучший вечер", и понимает беспокойство доноров средств. В то же время, отмечает FT, президент утверждал, что "у избирателей была другая реакция", и после дебатов опросы показывают небольшое повышение рейтинга.

В то же время доноры, присутствовавшие на втрече, описали настроение в зале как сдержанное, несмотря на то, что президент выглядел сильнее, чем на сцене дебатов в четверг вечером.

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"В то время как некоторые доноры удвоили свои усилия, чтобы сплотить людей вокруг Байдена, другие настроены более осторожно. Один из демократов отметил, что некоторые мегадоноры с Уолл-стрит намерены продолжать финансировать кампанию Байдена, пытаясь убедить его освободить место для другого кандидата. Другие же намерены вообще отказаться от пожертвований", - пишет издание.

При этом в предвыборном штабе президента заявили о рекордном, по их словам, притоке пожертвований на низовом уровне (небольших сумм), начиная с четверга. В субботу утром представитель штаба заявил, что с момента дебатов до вечера пятницы кампания собрала более $27 млн.

Тем не менее, несколько высокопоставленных доноров-демократов выступили в защиту Байдена. Так, основатель LinkedIn и миллиардер Рид Хоффман, хотя и признал, что президент "очень плохо выступил на дебатах", при этом добавил, что было бы "плохой идеей" начинать публичную кампанию, чтобы заставить его уйти в отставку.

По словам одного из организаторов сбора средств для демократов, в ближайшие дни доноры будут изучать результаты опросов, чтобы продумать свои дальнейшие действия.

Некоторые из них уже размышляют о том, за кого они могли бы встать, если Байден уйдет в отставку. Среди наиболее популярных имен называют губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. Три донора и организатора также заявили, что лидер меньшинства Демократической палаты Хаким Джеффрис вызывает интерес у элиты Уолл-стрит.

Выборы в США - дебаты Байдена и Трампа

Как писал УНИАН, первые предвыборные дебаты стали для Джо Байдена полной катастрофой. Хотя Трамп во время дебатов наговорил много лжи и неточностей, однако в итоге это вряд ли имело значение - плохое выступление Байдена затмило все. Действующий президент едва говорил и порой говорил бессмысленные фразы.

После этого демократы в США заговорили о замене Байдена на выборах после провальных дебатов. Выступление Байдена вызвало сомнения в его способности вести активную и конкурентную предвыборную кампанию.

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