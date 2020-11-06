Трампа решили предупредить, что его могут принудительно выпроводить из Белого дома.

После сообщений о том, что президент США Дональд Трамп не планирует "сдаваться" на выборах, в избирательном штабе Джо Байдена прокомментировали ситуацию.

Там решили предупредить Трампа, что его могут принудительно выпроводить из Белого дома. Об этом заявил представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решение принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома", - заявил Бейтс.

Почему было сделано заявление в штабе Байдена

Это заявление Бейтс сделал в ответ на сообщение о том, что Трамп не планирует признавать поражение если Байден будет признан избранным президентом США по итогам подсчета голосов на выборах президента США.

Трамп обвиняет демократов в попытке украсть его победу на выборах президента США.

"Если вы посчитаете законные голоса, я легко выиграю. Если вы посчитаете незаконные голоса, они (демократы) могут пытаться украсть выборы у нас. Если вы посчитаете голоса, поступившие с задержкой, мы изучаем их очень тщательно, но много голосов пришли с опозданием (избиратели могли отправлять по почте бюллетени не позднее 3 ноября - УНИАН) ", - заявил Трамп.

Ранее Трамп призвал остановить подсчет избирательных бюллетеней, а его конкурент, кандидат от Демократической партии Джо Байден - учесть каждый голос.

В настоящее время продолжается подсчет голосов. В штатах Пенсильвания, Джорджия, Невада, Аризона и Северная Каролина наблюдается минимальная разница голосов.

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Автор: УНИАН