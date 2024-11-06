Климпуш-Цинцадзе отмечает, что Трамп - бизнесмен, прагматик и рациональный человек.

Избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки не исключает продолжения военной помощи для Украины. Об этом во время телемоста "Выборы в США и будущее Украины" сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

"Во время кампании много говорилось о том, что именно прямой бюджетной, финансовой помощи, которую предоставляли Соединенные Штаты, мы можем не увидеть при условии избрания Трампа и при условии избрания большого количества этих MAGA-республиканцев. Но на самом деле это не исключает то, что военная помощь может быть продолжена", - сказала она.

Так, по словам депутата, это "не приговор", а просто необходимость мобилизовать свои внутренние ресурсы. "Это необходимость, я думаю, что скорректировать в определенной степени акценты, скорректировать в определенной степени месседжи, с которыми мы едем в Соединенные Штаты, зрационализировать в определенной степени те месседжи, не только там с точки зрения эмоциональной... Трамп - он бизнесмен, он прагмат, он рациональный человек", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

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Она добавила, что есть много вопросов и непредсказуемости относительно того, как будет развиваться эта политика, ведь Трампа - это об "антиистеблишменте" и о "противодействии глубинному государству".

"Если раньше мы рассчитывали на институциональную память, на политики, на институты в Соединенных Штатах Америки, и это корректировалось или не корректировалось в какой-то степени политическими лидерами, то сейчас это о политическом личном лидерстве. Это радикально другой стиль", - сказала парламентарий.

В то же время, подчеркнула она, "это не означает, что мы не можем найти тех аргументов, с которыми мы совместно с Соединенными Штатами сможем отстоять наш суверенитет, нашу победу, нашу независимость, нашу субъектность и наше государство".

Выборы президента США: последствия избрания Трампа

Как сообщал УНИАН, ранее Богдан Ференс, эксперт по международным вопросам высказал мнение, что Трамп "до" и "после" президентских выборов в США могут быть несколько отличными, и не все будет решаться очень быстро.

Ференс отметил, что в американском обществе прослеживается определенная поляризация. "Я думаю, и Трамп, если станет президентом, так же и госпожа Харрис, - внутренний контекст и желание решать внутренние проблемы будет превалировать над внешнеполитической аджендой", - сказал он.

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