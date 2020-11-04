Климкин объяснил сложность американской избирательной системы.

Во время нынешнего голосования на президентских выборах в США уже установлено три рекорда.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24".

"С точки зрения явки на выборах – это мегарекорд. С точки зрения как голосовали до - абсолютный рекорд. И третий рекорд – те, что голосовали письменно", - перечислил он.

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По словам Климкина, посчитать явку в США не очень просто.

"В Техасе люди заезжают и голосуют, как в "МакДональдз". В других штатах такого нет. Штаты Индиана и Кентукки закрываются в 18:00, другие штаты – в 19:00. Вся система - это представители Штатов. Но есть два штата – Небраска и Мэн – где голосуют по округам", - рассказал экс-глава МИД.

Предварительные результаты выборов в США можно посмотреть по ссылке.

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

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Автор: Юрий Годован