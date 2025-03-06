Вероятно, подозреваемые сотрудничали с российскими агентами.

В Румынии задержали шесть человек, которые подозреваются в подготовке заговора, целью которого было свергнуть правительство и вывести черноморскую страну из НАТО с помощью РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

"Людей, имена которых прокуратура не называет, обвиняют в создании организованной преступной группы в 2023 году и развитии военизированной структуры", - говорится в заявлении прокуратуры по борьбе с организованной преступностью в Бухаресте.

Прокуроры говорят, что группа неоднократно контактировала с иностранными агентами, которые действуют в Румынии и России.

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Такое расследование продолжается в чувствительное время для Румынии, которая будет проводить выборы президента в мае. В частности ультраправый, пророссийский кандидат Келин Джорджеску пока лидирует на этих выборах, однако неизвестно, позволят ли ему снова баллотироваться.

"Победа Джорджеску в первом туре прошлогодних президентских выборов шокировала страну. Высший суд Румынии отменил это голосование, ссылаясь на подозрения в иностранном вмешательстве, и назначил повторное голосование", - напомнили в Bloomberg.

Поэтому прокуроры будут просить судей арестовать четырех из шести человек, а двух других поместить под домашний арест. Известно, что 5 марта Министерство иностранных дел Румынии объявило персонами нон грата двух военных атташе при посольстве РФ в Бухаресте, отметив, что они нарушили дипломатические правила Венской конвенции.

Ситуация в Румынии - последние новости

Как писал УНИАН, в Румынии три партии блокируют законы, которые позволяют стране сбивать российские БпЛА. В партиях считают, что такой законопроект может втянуть страну в войну.

Также сообщалось, что в Румынии задержали пророссийского кандидата в президенты Джорджеску. По информации СМИ, кандидата в президенты обвиняют в создании фашистской группировки и представлении ложной информации о финансировании избирательной кампании.

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