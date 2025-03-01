Беспилотник нашли в полукилометре от границы с Молдовой.

В Румынии вблизи границы с Молдовой нашли фрагменты российского беспилотника со взрывным зарядом, сообщает Министерство национальной обороны.

По данным ведомства, участок, на котором обнаружили обломки, расположен примерно в 500 метрах от границы с Молдовой в загородной зоне, где нет никаких элементов инфраструктуры.

"По результатам проведенных следователями экспертиз выяснилось, что осколки попали от беспилотного летательного аппарата российского производства", - отметили в Минобороны.

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Отмечается, что в результате экспертного осмотра на борту летательного аппарата обнаружили активную боеголовку, "которая подлежит контролируемому подрыву на месте, чтобы устранить любую опасность для местного населения".

Отметим, каждую ночь россияне атакуют Украину ударными дронами. На территорию Румынии на протяжении полномасштабной войны России в Украине неоднократно падали обломки российских беспилотников.

Российские дроны в Румынии: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в сентябре 2024 года во время атаки "шахедами", которую РФ нанесла по Украине, в частности по Одесской области, Румыния поднимала самолеты F-16. Предварительно, было поражение румынской территории, сообщало Минобороны страны.

Недавно парламент Румынии поддержал законопроект, который позволяет вооруженным силам сбивать беспилотники, незаконно нарушившие воздушное пространство страны, исходя из уровня угрозы и рисков для жизни и имущества людей.

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