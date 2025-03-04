В стране подозревают эти партии в связях с РФ.

Три экстремистские румынские парламентские партии - AUR, S.O.S. Румыния и POT обжаловали в Конституционном суде принятые парламентом законопроекты, которые позволяют стране сбивать беспилотники, незаконно вторгающиеся в ее воздушное пространство. Из-за таких обжалований законы не могут быть обнародованы. Об этом сообщает Euractiv.

В издании напомнили, что сенат 26 февраля одобрил законопроект министерства обороны, который позволяет армии Румынии и силам союзников перехватывать и сбивать дроны или самолеты, заходящие в воздушное пространство страны незаконным путем.

"Это будет осуществляться с помощью систем противовоздушной обороны, в том числе наземного базирования, которые эксплуатируются национальными или союзническими силами. Согласно законопроекту, военные средства союзников или государств-партнеров также могут участвовать в таких операциях в соответствии с договорами о коллективной обороне, подписанных Румынией, или в соответствии с двусторонними соглашениями о безопасности", - подчеркнули в материале.

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Несмотря на важность этого закона, три экстремистские партии не объявили официально о своей инициативе. Вместо них информацию опубликовала партия USR (Renew).

В то время как Европа обсуждает усиление обороны ЕС и Украины от "все более очевидной российской угрозы", экстремистские партии обратились в Конституционный суд против законов, которые бы позволили румынской армии "сбивать российские дроны, которые месяцами нарушают наше воздушное пространство", отметила лидер USR Елена Ласкони в Facebook.

"Эти изоляционистские партии борются не за Румынию, а против нее", - подчеркнула Ласкони и обвинила партии в том, что они делают страну "уязвимой в критический момент".

В то же время депутат от партии S.O.S. Думитру Коарна отметил, что Румыния не имеет никаких связей с Россией.

"Мы хотим быть нейтральными", - объяснил он и предупредил, что законопроект может втянуть страну в войну.

Беспилотники на территории Румынии - что известно

Как писал УНИАН, 1 марта в Румынии упали обломки российского дрона со взрывчаткой. Отмечается, что участок, на котором обнаружили обломки, расположен примерно в 500 метрах от границы с Молдовой в загородной зоне, где нет никаких элементов инфраструктуры.

"По результатам проведенных следователями экспертиз выяснилось, что осколки попали от беспилотного летательного аппарата российского производства", - отметили в Минобороны страны.

Однако такие случаи в стране уже происходят не впервые. Осенью 2024 года в Румынии тоже были найдены обломки российского дрона. Российские БпЛА упали в заболоченной местности за пределами городов, поэтому инфраструктура не была повреждена.

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