Решение Пентагона уже находится на повестке дня.

Пентагон может решить закрыть авиационную базу "Рамштайн" в Германии и перенести ее в Румынию на аэродром "Михай Когелничану". Об этом заявил глава румынской торгово-промышленной палаты Михай Дарабан в эфире телеканала PS News.

По его словам, такое решение уже находится на повестке дня в Пентагоне, обсуждается и вполне возможно.

По мнению чиновника, одной из причин, которая может повлиять на это решение, является редкая для США ситуация с положительным торговым балансом, а именно: Румыния покупает у США больше, чем продает.

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В то же время в Defense Express напомнили, что "Михай Когелничану" находится у побережья Черного моря и в 100 км от границы с Украиной. По словам экспертов, эта авиабаза имеет двойное назначение, поэтому ее используют не только воздушные силы Румынии и партнеры по НАТО, а также и гражданская авиация.

"Воздушными силами США она используется еще с 1999 года. А с 2014 года на ней постоянно действует миссия НАТО по воздушному патрулированию с ротацией самолетов воздушных сил стран-членов Альянса. В 2022 году в рамках Atlantic Resolve на ней также размещена пехотная бригадная боевая группа вооруженных сил США", - подчеркнули в материале.

Также известно, что в 2021 году в расширение авиабазы было вложено 2 млрд евро, а работы фактически начались в 2024 году. Сейчас идет строительство отдельной взлетно-посадочной полосы и площадок только под военные нужды.

В свою очередь, как отмечают в Defense Express, авиабаза "Рамштайн" на западе Германии была создана еще в начале 50-х годов как командная авиабаза. Теперь же она стала главным аэродромом и центральным авиационным транспортным узлом сил США в Европе. Кроме того, это одна из двух авиабаз в Германии, где хранится ядерное оружие для союзников.

Также на этой авиабазе расположено командование воздушных сил НАТО и командование воздушными силами США в Европе и Африке. Поэтому авиабазу "Рамштайн" следует рассматривать, как одну из главных частей всех войск США в Европе, считают аналитики.

"Решение Пентагона о переносе авиабазы, если оно действительно рассматривается и будет принято, даже трудно оценить со стороны того, насколько разрушительным или положительным для безопасности Европы оно может быть. Потому что с одной стороны, безболезненный трансфер полного функционала с одной авиабазы на другую вряд ли возможен. С другой - это создание очень мощного командно-логистического узла в близости к РФ", - отметили в Defense Express.

В то же время эксперты отметили, что когда создавался "Рамштайн", то он находился от советских сил в Германской Демократической Республике всего в 200 км.

"То есть такая близость не помешала развитию этой авиабазы, которая теперь находится в 1000 км от ближайших российских сил в Калининграде. В то же время от "Михай Когелничану" до российских оккупационных войск на территории Украины - 320 км, а до территории РФ - 650 км", - добавили в материале.

Угроза РФ для НАТО - что известно

Ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер предупредил о нападении России на страны НАТО и назвал цель Путина. Он отметил, что вооруженные силы РФ в следующем году будут вдвое больше и будут состоять уже из 1,5 миллиона солдат, что в разы больше для ведения войны только в Украине.

В то же время военный эксперт Алексей Гетьман назвал возможные сценарии нападения России на НАТО. По его словам, РФ попытается использовать гибридные методы нападения на страны НАТО, проверяя, как на это будет реагировать Североатлантический Альянс.

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