В Грузии назвали это шагом России против суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Грузия осудила Российскую Федерацию за проведение так называемых "выборов" на ее оккупированных территориях - в Абхазии и Южной Осетии. Как заявляют в Министерстве иностранных дел страны, это шаг против суверенитета и территориальной целостности Грузии.

"МИД Грузии осуждает проведение выборов президента РФ в оккупированных регионах Грузии и незаконное открытие избирательных участков с целью массового привлечения местного населения. Это действие является шагом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, который грубо нарушает основные принципы и нормы международного права, а также полностью игнорирует Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт", - говорится в заявлении.

В МИД страны отметили, что проведение любых выборов в оккупированных регионах является незаконным в условиях оккупации, а также в условиях, когда население, изгнанное с оккупированных территорий в результате этнической чистки, до сих пор не имеет возможности вернуться в свои дома.

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"МИД Грузии призывает международное сообщество дать надлежащую оценку и отреагировать на дальнейшие незаконные действия России в оккупированных регионах, которые направлены на нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в заявлении.

В Грузии избирательный участок для россиян не открывали, желающие проголосовать ездили в Ереван (Армения).

Выборы в России

В России завершилось трехдневное голосование на "выборах президента", в которых не участвовал ни один оппозиционный кандидат. Голосование проходило и на оккупированных территориях Украины - в Крыму и на тех территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас контролирует российская армия.

Российский Центризбирком отчитался о рекордной явке, при этом на оккупированных территориях она достигла просто космических показателей - 88% в Донецкой области, 87% в Луганской, 83,8% в Херсонской, 85% в Запорожской.

"Победителем" назначили диктатора Владимира Путина с рекордным результатом 87,28%. При этом несмотря на то, что во время выборов соперниками Владимира Путина были "технические кандидаты", которых внесли в списки для придания мнимой правдоподобности, Путин на многих участках за рубежом умудрился проиграть.

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