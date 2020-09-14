Любой избранный на организованном Россией голосовании в Крыму, не будет признаваться представителем этих территорий, которые являются частью Украины, отметили в Евросоюзе.

Европейский Союз заявил о непризнании результатов так называемых местных и региональных «выборов», проведенных Россией 13 сентября на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

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Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, обнародованном на сайте Европейской службы внешних дел.

В заявлении указывается, что региональные и местные выборы, состоявшиеся в РФ 13 сентября, и так называемые «губернаторские выборы» прошли также во временно оккупированном Россией Севастополе.

«Европейский Союз не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и не признает, таким образом, проведение выборов на Крымском полуострове. Любой избранный на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове и претендующий представлять Крым и Севастополь, не будет признаваться Евросоюзом как представитель этих территорий, которые являются частью Украины. Европейский Союз остается непреклонным в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», - отмечают в ЕС.

«Выборы» в оккупированном Крыму

13 сентября во временно оккупированном Крыму был основным днем голосования на так называемых «выборах» «губернатора Севастополя» и «довыборах» «депутатов» в так называемый «государственный совет Республики Крым» и «Симферопольский местный совет».

В ответ МИД Украины призвал мировое сообщество расширить санкции против России.

В МИД выразили решительный протест и осудили противоправную организацию и проведение так называемых «выборов». «Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий», - сказано в заявлении.

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Автор: Константин Гончаров