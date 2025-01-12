Миланович одержал победу на выборах с огромным отрывом от своего оппонента.

Во втором туре президентских выборов в Хорватии победил нынешний лидер страны Зоран Миланович. Он возглавляет левоцентристскую Социал-демократическую партию и известен своими пророссийскими взглядами.

Результаты второго тура президентских выборов сообщило издание Vijesti.

Отмечается, что по данным финального экзитпола, за Милановича проголосовали 77,70% избирателей. Драган Приморак, главный оппонент нынешнего президента Хорватии из консервативного Хорватского демократического содружества, набрал только 22,30% голосов.

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В издании подчеркнули, что в 20:30 избирательная комиссия объявила, что по результатам подсчета 94,23% избирательных участков, за Милановича проголосовали 74,37% избирателей, а за Приморака - 25,63%.

Приморак уже смирился с поражением и опубликовал на своей странице в Facebook краткий пост, в котором поблагодарил избирателей за поддержку.

Что говорил Миланович об Украине

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что лозунг "Слава Украине!" использовали "шовинисты, убивавшие евреев и поляков". Он подчеркнул, что не хочет слышать лозунги "Слава Украине!" в Хорватии.

Кроме того, Миланович говорил, что Крым больше никогда не будет Украиной. Он уверен, что Россия не отдаст Крым даже при поражении в войне.

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