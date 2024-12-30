Второй тур выборов главы государства состоится 12 января 2025 года.

В Хорватии в воскресенье, 29 января, в первом туре президентских выборов победил действующий глава страны Зоран Миланович. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии.

После подсчета 100% голосов стало известно, что Миланович от оппозиционных социалистов-демократов, известный пророссийскими взглядами, набрал 49,09% из них. На втором месте - Драган Приморац от правящей партии "Хорватский демократический союз" с 19,35%. На третьем - независимый кандидат Мария Селак Распудич с 9,25% голосов.

В первом туре президентских выборов проголосовали более 46% избирателей. Второй тур состоится 12 января 2025 года.

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В Хорватии президент не имеет права накладывать вето на законы, но имеет право голоса в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. Он также формально является верховным главнокомандующим Вооруженных сил.

Что известно о победителе выборов Зоране Милановиче

Как сообщал ранее УНИАН, по результатам экзит-полов, которые стали известны 29 января, Миланович набрал более 50% голосов избирателей (по данным различных опросов - от 51,48 до 50,7%), поэтому прогнозировали, что он может победить уже в первом туре.

Миланович известен своими пророссийскими взглядами. Он заявлял, что Крым никогда не вернется под контроль Украины, поскольку Россия применит ядерное оружие, если начнет проигрывать войну. Также не согласовал участие военных Вооруженных сил страны в мероприятиях НАТО по поддержке безопасности и подготовки Украины.

Также Миланович утверждал, что "Слава Украине!" - "лозунг шовинистов, которые убивали евреев и поляков". "Я не хочу этого слышать в Хорватии. Меня не интересует то, что какие-то руководители на это подсели. Пусть придумают другое поздравление. Пусть уберут Россию и Украину. Киев далеко, Москва еще дальше", - отмечал Миланович.

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